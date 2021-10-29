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понедельник, 01 ноября 2021 01:45

Мисс Вселенная покоряет Instagram секси-образами в черном
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"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 29-летняя Оливия Калпо поражает фанатов стильными образами.

Звезда на серии снимков, опубликованной в Instagram, эффектно позировала в черном мини-платье. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру модели. Образ дополнили сумка и сапоги с широким голенищем. Фотосессию устроила на природе.

"Всегда выбирайте живописный маршрут", – подписала она фото.

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На других фото "Мисс Вселенная" позировала в черном бикини интересного фасона. Также стильная Калпо делилась кадрами, сделанными во французском Париже.

Модель Оливия Калпо очаровывает образами в черном
Фото: instagram.com/oliviaculpo
Модель Оливия Калпо очаровывает образами в черном
Модель Оливия Калпо очаровывает образами в черном
Модель Оливия Калпо очаровывает образами в черном
Модель Оливия Калпо очаровывает образами в черном

Американская модель Оливия Калпо увлекла фанов пикантными фотографиями с отдыха на Мальдивах. На фото модель позирует среди пальм в белом купальнику, что хорошо оттеняет ее загар. На бедрах завязала парео.

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