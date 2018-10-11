Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде

Оливия Калпо, которая в 2012 году получила титул Мисс Вселенная посетила мероприятие в Беверли-Хиллз в откровенном наряде.

Оливия нарядилась в кружевной бюстгальтер и узкую юбку от Fendi.

Позже пришла на вечеринку в платье, под которым не было нижнего белья.

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Ранее Оливия снова начала отношения с Деннв Амендоллой в июне после расставания в марте.

"Я встречаюсь с определенным человеком, но сейчас работа более важна, и для меня наиболее важны отношения с собой. Я встречаюсь, но не хочу рассказывать детали", - поведала в интервью Haute Living New York, ему позировала в сентябре.