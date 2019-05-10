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пятница, 10 мая 2019 08:33

"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
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«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега перешла в модельную категорию плюс-сайз после того, как она набрала один килограмм «лишнего веса»
Фото: instagram.com/paulinavegadiep
«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега перешла в модельную категорию плюс-сайз после того, как она набрала один килограмм «лишнего веса»
«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега перешла в модельную категорию плюс-сайз после того, как она набрала один килограмм «лишнего веса»
«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега перешла в модельную категорию плюс-сайз после того, как она набрала один килограмм «лишнего веса»
«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега перешла в модельную категорию плюс-сайз после того, как она набрала один килограмм «лишнего веса»

"Мисс Вселенная-2014" Паулина Вега перешла в модельную категорию плюс-сайз после того, как она набрала один килограмм "лишнего веса". Об этом она призналась в личном блоге.

Через два с половиной года после победы на конкурсе красоты участница из Колумбии подписала контракт с модельным агентством в Нью-Йорке. Вега пишет, что много работала и путешествовала в это время, потому вернулась в агентство через 3 месяца.

"Я чувствовала себя здоровой, и мое тело меня устраивало. Но я, пожалуй, поправилась на килограмм", - признается 26-летняя колумбийка.

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По ее словам, на встрече представители агентства сказали, что больше не считают ее худой, в связи с чем она будет числиться как плюс-сайз модель.

Женщина объяснила, что не расстроилась из-за этого, однако модельные категории показались ей странными и заставили ее переосмыслить отношение к стандартам модельной индустрии.

"Модельная карьера - это часть меня. Я люблю свою работу и ценю все, что мне приносит жизнь. После этого опыта я беру на себя обязательство сотрудничать только с теми брендами, которые соответствуют моим ценностям и которые не требуют от меня принятия все этих абсурдных мер", - резюмировала Вега.

Представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грей победила в 67-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоялся в столице Таиланда Бангкоке. Почетное второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. В тройку также вошла участница от Юго-Арфиканской республики Тамарин Грин.

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Дата
10
мая

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