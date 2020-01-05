"Мисс Украина-2019" поразила поклонников шпагатом

В Instagram украинской модели "Мисс Украина-2019" Маргариты Паши время от времени можно посмотреть не только на эффектную внешность, но и на невероятную растяжку.

Она может освоить известные шпагаты балерины Анастасии Волочковой, пишет "Апостроф".

Новый год модель встретила на солнечном Бали, откуда публикует новые фотографии своего активного отдыха.

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"Загадочный остров с невероятной энергетикой. Перезагрузка сознания", - написала Паша.

Автор: instagram.com/margoritapasha Фоловеры модели расхвалили не только его способности, но и идеальную фигуру

К посту модель добавила снимок впечатляющего шпагата у стены одной из местных зданий.

Пользователи соцсети не могли обойти фото и оно получило множество лайков и хвалебных комментариев. Фоловеры модели расхвалили не только ее способности, но и идеальную фигуру, которая стала результатом упорной работы над собой.

Автор: instagram.com/margoritapasha Фоловеры модели расхвалили не только его способности, но и идеальную фигуру

После победы на главном конкурсе красоты в Украине, Маргарита Паша отправилась представлять страну на международном "Мисс Мира-2019", который проходил в Лондоне. К сожалению, на этот раз харьковчанке удалось попасть только в топ-40 его участников, но не в финал.

Украинская модель Алина Байкова решила провести зимний отпуск с друзьями на Карибах. На отдыхе знаменитость успела сделать много фотографий, поэтому частью поделилась в Instagram. На фотографиях Байкова примерила 4 ярких бикини. Ими подчеркнула свою худую фигуру.