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Российский миллиардер Игорь Кесаев, который занимает 35 место в Forbes, женился на 28-летней "Мисс Блонд Украина-2013" Ольге Клименко.

Новоиспеченная жена олигарха, которая родом из Житомира, строит карьеру ведущей кулинарной передачи на телеканале Кесаева World Fashion.

"Девушка привыкает к рангу жены владельца целой империи, на счету которой $3.2 млрд", - поделилось издание Super.

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Кесаев владеет заводом Дегтярева, который поставлял оружие "зеленым человечкам" в оккупированный Крым 2014 года.

2013-го, после победы на "Мисс Блонд 2013", Клименко завоевала первое место на международном конкурсе красоты в Ливане. Девушка закончила Национальный авиационный университет, занималась стрип-пластикой и любила проводить время в караоке.

Олигарх Игорь Кесаев разбогател в 1990-х на дистрибуции табака и алкоголя, а сейчас его бизнес-империя включает в себе сеть супермаркетов "Дикси", "Виктория", "Бристоль", "Красное&Белое", компанию "Мегаполис", которая продает 66% всех сигарет в России, а также 340-метровую башню "Меркурий Сити Тауэр" в "Москва-Сити".