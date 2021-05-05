Мисс Украина Вселенная везет на конкурс пять чемоданов с одеждой

Обладательница звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская отправилась на международный конкурс красоты Мисс Вселенная в США.
В конкурсе примут участие представительницы из 74 стран мира. Об этом сообщают Факты.
Корону обладательницы титула Мисс Вселенная-2020 передаст королева красоты 2019 Зозибини Тунзи из Южно-Африканской Республики.
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Украинскую участницу к конкурсу готовила целая команда. Она работала над хореографией, дефиле и ораторским искусством.
Ястремская взяла с собой пять чемоданов с одеждой и украшениями от украинских дизайнеров.
Обладательница звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская написала вдохновляющее обращение к женщинам на своей странице в Instagram. Девушка уверена, что сейчас - лучшее время, чтобы проявить женскую силу на полную.
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