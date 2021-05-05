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среда, 05 мая 2021 19:02

Мисс Украина Вселенная везет на конкурс пять чемоданов с одеждой
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Обладательница звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская отправилась на международный конкурс красоты Мисс Вселенная в США.

В конкурсе примут участие представительницы из 74 стран мира. Об этом сообщают Факты.

Корону обладательницы титула Мисс Вселенная-2020 передаст королева красоты 2019 Зозибини Тунзи из Южно-Африканской Республики.

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Елизавета Ястремская отправилась на международный конкурс красоты Мисс Вселенная в США. Фото: instagram.com/__lizaelza__/
Елизавета Ястремская отправилась на международный конкурс красоты Мисс Вселенная в США. Фото: instagram.com/__lizaelza__/
Елизавета Ястремская отправилась на международный конкурс красоты Мисс Вселенная в США. Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Украинскую участницу к конкурсу готовила целая команда. Она работала над хореографией, дефиле и ораторским искусством.

Ястремская взяла с собой пять чемоданов с одеждой и украшениями от украинских дизайнеров.

Обладательница звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская написала вдохновляющее обращение к женщинам на своей странице в Instagram. Девушка уверена, что сейчас - лучшее время, чтобы проявить женскую силу на полную.

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