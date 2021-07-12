"Мисс Украина Вселенная" в бикини сексуально изгибалась на яхте

Модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" 33-летняя Олеся Стефанко, продемонстрировала роскошную фигуру во время отдыха в Хорватии.
Соблазнительные фотографии в сиреневом бикини опубликовала в Instagram. На них модель позирует на яхте с минимумом макияжа и в солнцезащитных очках.
На другом фото Стефанко позирует в зеленом купальнике, образ дополнила соломенной шляпкой.
"Мисс Украина Вселенная-2011" родила первенца год назад. Для возвращения стройной фигуры звезда активно занималась спортом и соблюдала режим.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подготовка за $100 тыс. и работа моделью в Китае. Неожиданные факты о победительницах "Мисс Украина Вселенная"
Стефанко живет в Майами, США, и часто делится с подписчиками правилами комфортного материнства в Instagram. Звезда опубликовала фото с сыном Тео, которого держит на руках. Под фотографией описала материнские будни.
Комментарии1