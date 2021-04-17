Мисс Украина Вселенная призвала женщин относиться к себе с уважением

Фото: instagram.com/missukraine_universe

Обладательница звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская написала вдохновляющее обращение к женщинам на своей странице в Instagram.

"Какое же это удовольствие - быть Женщиной! Сейчас мы имеем возможность быть свободными в своем выборе - не оглядываясь на стереотипы, чувство вины, страх быть непонятыми. Так было не всегда", - написала Ястремская.

Девушка уверена, что сейчас - лучшее время, чтобы проявить женскую силу на полную.

"Иметь не только номинальное право на равных принимать решения и быть услышанной, но и иметь право быть теми, кем мы есть. Выбирать профессию, цвет волос, окружение, размер одежды, образ жизни, не оправдываясь. Каждый раз и в каждой ситуации выбирать себя, несмотря на то, что многим это будет не нравиться ".

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Девушка также вспомнила о взаимопомощи в любых ситуациях.

"Я призываю женщин перестать бороться с миром, и просто позволить себе проявляться в нем. Изящно и с чувством собственного достоинства. Так как это умеем мы - девушки. Подставлять друг другу руку помощи, а не подножку. Поддерживать, вдохновлять и гордиться. Сейчас, в эту секунду где-то на другом конце земли, какая-то женщина проживает непростую историю. Возможно, ей больно, возможно, она нуждается в помощи или надежде. У нее такие же мечты и страхи, но нет права голоса. И в наших силах сделать все, чтобы помочь ей. А начать мы можем с себя ".

Напоследок Ястремская призвала женщин относиться к себе с уважением.

"Никто в праве диктовать тебе, какой быть. Только прошу вас об одном: всегда относитесь к себе с уважением", - подытожила Елизавета.

Обладательнице звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавете Ястремской, которая в мае должна представить страну на конкурсе красоты в Майами, не дали американскую визу. Визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения, сообщают организаторы "Мисс Украина Вселенная" в Facebook.