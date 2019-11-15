 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 5886
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 720
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 945
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4509
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1836
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1008
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 900
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3636
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
7
6
3
7
5
Мисс Украина Вселенная не пустили в США
Мисс Украина Вселенная не пустили в США
Орландо Блум очень хочет детей от Кэти Перри
Орландо Блум очень хочет детей от Кэти Перри
Sonya Kay перекрыла улицы Киева ради прогулки на яхте
Sonya Kay перекрыла улицы Киева ради прогулки на яхте
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ким Кардашьян засветила &quot;похищенные&quot; драгоценности в рекламе
Ким Кардашьян засветила "похищенные" драгоценности в рекламе
Видео
Все видео
"Я плакала каждый день" Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью
"Я плакала каждый день" Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
MARUV выпустила необычную песню
MARUV выпустила необычную песню
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 900
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1323
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3942
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 243
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 10:14

Мисс Украина Вселенная не пустили в США
7

  Комментировать

Украинская красавица Анастасия Субота может не поехать на международный конкурс красоты
Фото: maximum.fm
Украинская красавица Анастасия Субота может не поехать на международный конкурс красоты
Украинская красавица Анастасия Субота может не поехать на международный конкурс красоты
Украинская красавица Анастасия Субота может не поехать на международный конкурс красоты
Украинская красавица Анастасия Субота может не поехать на международный конкурс красоты

Победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная" -2019 Анастасии Суботе отказали в американской визе.

8 декабря она должна представить страну на "Мисс Вселенная" в Атланте. Об отказе сообщила председатель оргкомитета конкурса Анна Филимонова в Facebook.

Девушка должен лететь в США 27 ноября и еще есть шансы получить визу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами

Но для ускорения процесса и его положительного решения Филимонова решила обратиться к послу Уильяму Тейлору. Письмо этого обращения она разместила в соцсетях.

24 октября в Киеве выбрали красавицу, которая представит Украину на международном конкурсе. Титул "Мисс Украина Вселенная-2019" завоевала 26-летняя запорожанка Анастасия Субота. Веб-дизайнер по специальности, Субота работает моделью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мисс Украина Вселенная не пустили в США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

В учебных заведениях ввели русифицированное правописание

Табаком лечили 36 болезней

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 42090
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 21438
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 15453
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 10125
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 9181
Знаменитости
Орландо Блум очень хочет детей от Кэти Перри
Орландо Блум очень хочет детей от Кэти Перри
6
 Просмотров: 234
Покажут, что умеют: в полуфинале "Танцев со звездами" на паркет выйдут судьи
Покажут, что умеют: в полуфинале "Танцев со звездами" на паркет выйдут судьи Просмотров: 243
Sonya Kay перекрыла улицы Киева ради прогулки на яхте
Sonya Kay перекрыла улицы Киева ради прогулки на яхте
3
 Просмотров: 1125
Макс Барских анонсировал выход нового альбома
Макс Барских анонсировал выход нового альбома Просмотров: 9
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 9181
Больше всего комментируют
9
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
4
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
Голосов: 38995
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua