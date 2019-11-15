Мисс Украина Вселенная не пустили в США

Победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная" -2019 Анастасии Суботе отказали в американской визе.
8 декабря она должна представить страну на "Мисс Вселенная" в Атланте. Об отказе сообщила председатель оргкомитета конкурса Анна Филимонова в Facebook.
Девушка должен лететь в США 27 ноября и еще есть шансы получить визу.
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Но для ускорения процесса и его положительного решения Филимонова решила обратиться к послу Уильяму Тейлору. Письмо этого обращения она разместила в соцсетях.
24 октября в Киеве выбрали красавицу, которая представит Украину на международном конкурсе. Титул "Мисс Украина Вселенная-2019" завоевала 26-летняя запорожанка Анастасия Субота. Веб-дизайнер по специальности, Субота работает моделью.
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