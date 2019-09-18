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среда, 18 сентября 2019 15:59

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша откровенно рассказала о пластических операциях
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Маргарита Паша утверждала, что никогда не делала пластических операций.
Фото: @margoritapasha
Маргарита Паша утверждала, что никогда не делала пластических операций.
Маргарита Паша утверждала, что никогда не делала пластических операций.
Маргарита Паша утверждала, что никогда не делала пластических операций.
Маргарита Паша утверждала, что никогда не делала пластических операций.

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Украина 2019" 24-летняя Маргарита Паша призналась, делала ли пластические операции.

Обладательница титула самой красивой девушки страны посетила премию лучших врачей в сфере пластической хирургии.

Посещение премии Stella International Beauty Awards является обязанностью победительницы "Мисс Украина". Мероприятие прошло в третий раз.

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"Я не делала пластических операций. Надеюсь, что в ближайшие 10-20 лет воздержусь от них. Но я уже приступила к своим обязанностям. Именно поэтому я здесь", - прокомментировала Паша.

Маргарита уверяла, что не имела хирургических вмешательств. Однако, когда девушка брала участие в конкурсе "Мисс Украина" в 2015 году, один из пластических хирургов Дмитрий Слоссер утверждал, что у нее увеличена грудь.

"У нас очень много специалистов в стране, более 50 тысяч, и все заслуживают внимания", - говорил Слоссер, организатор премии.

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша дала небольшое интервью и рассказала о жизни, увлечениях и мечтах. Девушка получила 400 тыс. грн. и право представлять страну на международном конкурсе "Мисс Мира", который проведут в декабре в Лондоне.

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