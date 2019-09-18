"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша откровенно рассказала о пластических операциях

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Победительница национального конкурса красоты "Мисс Украина 2019" 24-летняя Маргарита Паша призналась, делала ли пластические операции.

Обладательница титула самой красивой девушки страны посетила премию лучших врачей в сфере пластической хирургии.

Посещение премии Stella International Beauty Awards является обязанностью победительницы "Мисс Украина". Мероприятие прошло в третий раз.

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"Я не делала пластических операций. Надеюсь, что в ближайшие 10-20 лет воздержусь от них. Но я уже приступила к своим обязанностям. Именно поэтому я здесь", - прокомментировала Паша.

Маргарита уверяла, что не имела хирургических вмешательств. Однако, когда девушка брала участие в конкурсе "Мисс Украина" в 2015 году, один из пластических хирургов Дмитрий Слоссер утверждал, что у нее увеличена грудь.

"У нас очень много специалистов в стране, более 50 тысяч, и все заслуживают внимания", - говорил Слоссер, организатор премии.

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша дала небольшое интервью и рассказала о жизни, увлечениях и мечтах. Девушка получила 400 тыс. грн. и право представлять страну на международном конкурсе "Мисс Мира", который проведут в декабре в Лондоне.