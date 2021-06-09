Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото

Фото: Instagram.com/hopebeel

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют "мисс идеальная грудь", продолжает поражать поклонников откровенными снимками. Фото публикует на своей странице в Instagram и за считанные часы набирает сотни тысяч предпочтений.

На этот раз модель позировала в крошечном желтом бикини и солнцезащитных очках, демонстрируя соблазнительные прелести. Для эффектных снимков Хоуп намазалась маслом для тела.

"Я думаю, солнце сегодня наконец-то выходит", - написала звезда.

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Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл известна своими откровенными фотосъемки. На этот раз звезда очаровала своих поклонников пляжными фотографиями. Фото опубликовала в Instagram.