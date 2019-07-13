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суббота, 13 июля 2019 14:25

Миша Романова выступит на фестивале Лаймы Вайкуле
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18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»
Фото: Instagram
18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»
18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»
18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»
18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»

Певица Миша Романова отправляется покорять латвийскую публику с песней "Лунная", которая недавно возглавила хит-парад "Нашего Радио", а также вошла в десятку лучших украинских треков радиостанции NRJ.

18 июля певица выступит на открытии фестиваля "Лайма Вайкуле. Рандеву" с песней "Лунная" - первым радио синглом артистки. Романова выйдет на одну сцену с Максом Барских, NK (Настей Каменских) и группой "Время и Стекло".

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"Ранее я уже выступала на этом фестивале в составе коллектива "ВИА Гра", и вот сейчас настал момент предстать как сольный исполнитель", - рассказывает Романова.

Автор: Instagram
  18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»
18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»

Певица делится со своими подписчиками в Instagram фото подготовительных репетиций с хореографом Русланом Маховым. Миша опубликовала снимки, на которых продемонстрировала длинные стройные ноги.

Автор: Instagram
  18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»
18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»

25 июля певица отправится в Баку, чтобы принять участие в другом летнем фестивале "Жара".

Первое сольное выступление Миши Романовой состоялось в киевском гей-клубе LIFT. Певица выступила в поддержку КиевПрайда, целью которого является содействие в достижении полного соблюдения прав человека для ЛГБТ в Украине, формирование уважения к этим правам в обществе путем повышения участия ЛГБТ в общественных процессах.

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Дата
13
июля

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