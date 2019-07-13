Миша Романова выступит на фестивале Лаймы Вайкуле

Фото: Instagram

Певица Миша Романова отправляется покорять латвийскую публику с песней "Лунная", которая недавно возглавила хит-парад "Нашего Радио", а также вошла в десятку лучших украинских треков радиостанции NRJ.

18 июля певица выступит на открытии фестиваля "Лайма Вайкуле. Рандеву" с песней "Лунная" - первым радио синглом артистки. Романова выйдет на одну сцену с Максом Барских, NK (Настей Каменских) и группой "Время и Стекло".

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"Ранее я уже выступала на этом фестивале в составе коллектива "ВИА Гра", и вот сейчас настал момент предстать как сольный исполнитель", - рассказывает Романова.

Автор: Instagram 18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»

Певица делится со своими подписчиками в Instagram фото подготовительных репетиций с хореографом Русланом Маховым. Миша опубликовала снимки, на которых продемонстрировала длинные стройные ноги.

Автор: Instagram 18 июля певица выступит на открытии фестиваля «Лайма Вайкуле. Рандеву»

25 июля певица отправится в Баку, чтобы принять участие в другом летнем фестивале "Жара".

Первое сольное выступление Миши Романовой состоялось в киевском гей-клубе LIFT. Певица выступила в поддержку КиевПрайда, целью которого является содействие в достижении полного соблюдения прав человека для ЛГБТ в Украине, формирование уважения к этим правам в обществе путем повышения участия ЛГБТ в общественных процессах.