Минкульт объяснил, почему Лорак и Киркорова не лишили звания "народных"

Исполнители 42-летняя Ани Лорак и 55-летний Филипп Киркоров живут и работают в России, но при этом до сих пор не лишены звания народных артистов Украины.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пояснил, что эти звания артисты получили в связи с участием в "Евровидении". Он отметил, что российские звезды не смогут приезжать в Украину лишь в том случае, если нарушили закон, например, выступали в Крыму. Украина также не может запретить исполнителям работать в РФ.

"Если артист где-то что-то высказал, но не нарушил закон, это его личный взгляд, который я не поддерживаю, осуждаю, но мы тоже свободная страна. Мы не можем за каждое высказывание вводить запреты или наоборот давать ордена. Если мы уже говорим о лишении Киркорова звания, то стоит ставить вопрос и о лишении звания Лорак. Я достаточно скептически отношусь к этому постсоветскому феномену статуса "заслуженных" и "народных". В европейских странах есть почетные награды президента и государства за вклад в развитие культуры. К сожалению, у нас желающих стать "заслуженными" и "народными" не меньше. Но это тоже вопрос к публичной дискуссии, готовности общества делать какой-то следующий шаг. Мы не можем запретить, с другой стороны, Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, учитывая все это, выступать в Москве. Это их дело. И уже общественность, публичная позиция может говорить о том, будут ли они воспринимать такое отношение людей к тому, что они там выступают, или нет", – сказал Ткаченко.

Фото: instagram.com/anilorak

Министр добавил, что среди украинских артистов сейчас исчезает тренд сотрудничества с россиянами, ведь появляется возможность сотрудничества с западными партнерами.

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Певица 41-летняя Ольга Полякова организовала серию прямых эфиров со звездами шоу-бизнеса. Один из последних провела с певцом 55-летним Филиппом Киркоровым. Киркоров рассказал, что имел секс одновременно с 3 и даже 5 партнерами. Вспомнил свою любимицу и протеже певицу Ани Лорак. Посетовал, что в России не хватает "свежего ветра" и похвалил участника "Голоса" Даниила Салема и украинского шоумена Дмитрия Монатика.