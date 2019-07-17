"Миллиона не хватит" - Анна Седокова рассказала, сколько тратить каждый месяц

Анна Седококва рассказала о своих расходах. Фото: tv.ua

Певица Анна Седокова рассказала, какую сумму она тратит в месяц.

В шоу "50 вопросов" Карена Адамяна селебрити заговорила о финансах.

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Сейчас знаменитости нужно усиленно работать, ведь она живет в съемной квартире и делает ремонт в собственной, которую взяла в ипотеку.

"Ежемесячно мне нужна солидная сумма, потому что у меня около 15 сотрудников. Я плачу за съемную квартиру, делаю ремонт в собственной, у меня ипотека. Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми затратами", - призналась Седокова.

У певицы Анны Седоковой подрастают трое детей: 14-летняя Алина, семилетняя Моника и двухлетний Гектор. Средняя дочь живет в США с отцом Максимом Чернявским, но звезда может ее посещать.