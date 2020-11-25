Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео

Лопез заинтриговала новым постом. Фото: кадр из видео

Американская певица и актриса 51-летняя Дженнифер Лопес поразила поклонников интригующим видео в Instagram.

В тизере, состоящий из серии снимков, звезда показалась полностью обнаженной. Авторами кадров является модные фотографы Маркус Пигготт и Мерт Алас. Они работают дуэтом и много снимали для таких журналов, как Vogue, Love Magazine, Vanity Fair, W Magazine.

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За полсуток сообщение артистки просмотрели более 1,2 млн пользователей сети, среди которых более 200 тыс. - лайкнули.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Американская певица Дженнифер Лопес порадовала фанатов новыми пикантными фотографиями. Артистка опубликовала снимки на своей странице в Instagram. На фото Джей Ло позирует в серебристом блестящем топе с глубоким декольте и мини-юбке, демонстрируя роскошную фигуру.