Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео

Американская певица и актриса 51-летняя Дженнифер Лопес поразила поклонников интригующим видео в Instagram.
В тизере, состоящий из серии снимков, звезда показалась полностью обнаженной. Авторами кадров является модные фотографы Маркус Пигготт и Мерт Алас. Они работают дуэтом и много снимали для таких журналов, как Vogue, Love Magazine, Vanity Fair, W Magazine.
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За полсуток сообщение артистки просмотрели более 1,2 млн пользователей сети, среди которых более 200 тыс. - лайкнули.
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Американская певица Дженнифер Лопес порадовала фанатов новыми пикантными фотографиями. Артистка опубликовала снимки на своей странице в Instagram. На фото Джей Ло позирует в серебристом блестящем топе с глубоким декольте и мини-юбке, демонстрируя роскошную фигуру.
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