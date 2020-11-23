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понедельник, 23 ноября 2020 23:46

Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
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Для онлайн-церемонии American Music Awards Джей Ло появилась в откровенном образе
Фото: instagram.com/jlo
Для онлайн-церемонии American Music Awards Джей Ло появилась в откровенном образе
Для онлайн-церемонии American Music Awards Джей Ло появилась в откровенном образе

Американская певица и актриса 51-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов новыми пикантными фотографиями.

Артистка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

На фото Джей Ло позирует в серебристом блестящем топе с глубоким декольте и мини-юбке, демонстрируя роскошную фигуру.

Эффектный образ дополняют прическа каре, украшения и элегантный клатч. Именно так певица появилась на онлайн-церемонии American Music Awards.

"Проверка энергетики! Поехали!" - написала Джей Ло.

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Американская актриса Джей Ло стала героиней ноябрьского номера The Wall Street Jоurnal Magazine и получила титул "Инноватор поп-культуры". Для черно-белой фотосессии звезда сменила несколько эффектных образов.

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