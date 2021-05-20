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четверг, 20 мая 2021 12:10

Мила Кунис и Эштон Кутчер показали свой "сарай" - впечатляющие снимки
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Звездные супруги 37-летняя Мила Кунис и 43-летний Эштон Кутчер показали свой дом под названием Kuku Farms. Актеры строили его в течение пяти лет. Их имение находится в американском городе Беверли-Хиллз.

Дом спроектировал архитектор Самнер Сполдинг в 1930-х. Дизайнер Анри Сэмюэл 50 лет спустя его отремонтировал. Об этом сообщает Architectural Digest.

"Мы хотели дом, а не имение. Чтобы он выглядел как старый сарай, который находился здесь в течение десятилетий, а потом его переоборудовали под жилье. Но дом также должен был быть современным и актуальным", - отмечает Кунис и Кутчер.

Они рассказали, что в сети Pinterest хранили изображения того, что они хотят видеть в доме. Пара заверила, что было трудно строить дом с нуля.

Мила Кунис и Эштон Кутчер показали свой дом
Фото: architecturaldigest
Мила Кунис и Эштон Кутчер показали свой дом
Мила Кунис и Эштон Кутчер показали свой дом
Мила Кунис и Эштон Кутчер показали свой дом
Мила Кунис и Эштон Кутчер показали свой дом

"Это или должно было укрепить нас, или сломать. Когда мы посмотрели на доски друг друга, 90% избранных изображений были одинаковыми. И большинство закрепленных нами домов были спроектированы Говардом (архитектор Говард Бекен, - Gazeta.ua)", - отметили супруги.

Дизайнер использовал старую древесину во время ремонта. Из-за этого создается впечатление, что дом расположен в сельской местности. Бекен рассказал, что пара обсуждала с ним каждую деталь. Также дизайнер интерьеров Вики Чарльз присоединилась к созданию дома.

Кунис и Кутчер построили как основной частный дом, так и кладовую для развлечений с раздвижными дверями высотой 5,7 м. Поместье оборудовано антикварными вещами, которые привезли супруги из разных стран. В комнате их детей - дочери Уайет и сына Димитрия - есть двухъярусные кровати и много игрушек.

На территории есть бассейн и беседка для барбекю. Вокруг дома будут заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур. По словам актеров, это вызывает у них положительные эмоции.

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"Чтобы чувствовать спокойствие в пространстве, все должно быть в порядке. Если мир вокруг вас не в порядке, трудно привести ваш мозг в порядок. Когда мы в нашем доме, мир просто приобретает смысл", - отметил Кутчер.

Выпуск "карантинного вина" начали актеры Мила Кунис и Эштон Катчер. Звездные супруги уверяет, что во время карантина люди должны пить и есть больше.

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