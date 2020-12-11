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пятница, 11 декабря 2020 13:32

"Меньше всего хотел вызвать хейт" - Потап убрал песню с фанаткой Путина с нового альбома

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&quot;Меньше всего хотел вызвать хейт&quot; - Потап убрал песню с фанаткой Путина с нового альбома
Рэпер прокомментировал скандал с российской певицей Ольгой Бузовой. Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер и артист Алексей Потапенко, более известный как Потап, заявил, что песня с россиянкой не вошла в новый альбом группы Mozgi под названием Kyivstyle.

Рэпер прокомментировал скандал с российской певицей Ольгой Бузовой во время интервью в программе "Зе Интервьюер".

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"Этот дуэт интересный, веселый, который привлекает внимание. Но одновременно с этим вызвал у некоторых людей неоднозначную реакцию. Я слышу всех, поэтому меньше всего хотел вызвать хейт. В альбоме Kyivstyle этой песни не будет. Я выбираю любить, а не ненавидеть, выбираю строить, а не разрушать", - заявил Потап.

Музыкальный продюсер Потап, который в июле получил звание заслуженного артиста Украины, собирается сотрудничать с российской оккупанткой Ольгой Бузовой. Об этом в видеоблоге рассказал общественный деятель Сергей Стерненко. Потап и его группа Mozgi собрались записать песню. "Мне понравилась Бузова", - сказал Потап.

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