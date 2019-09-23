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понедельник, 23 сентября 2019 17:21

MELOVIN стал номинантом на звание самого красивого мужчины мира 2019-го

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Украинский певец Константин Бочаров, более известный под ником MELOVIN, претендует на звание самого привлекательного мужчины планеты 2019 года.

Список из 100 самых красивых людей мира создало Интернет-издание TC Candler.

MELOVIN во второй раз попадает в рейтинг самых красивых. Певец стал единственным украинцем, который попал в список самых привлекательных.

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Согласно официальным данным, за победу будут соревноваться знаменитые голливудские красавцы, в частности, Роберт Паттинсон, Марио Касас, Кит Харингтон, Крис Эванс, Мэттью Бомер, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Джейсон Момоа и многие другие.


Ежегодно TC Candler составляет рейтинг самых красивых людей мира. Это альтернативный проект, созданный в противовес знаменитым изданиям. Список номинантов формируют на основе голосования подписчиков в сети. После этого 20 независимых экспертов из разных уголков мира строят рейтинговую таблицу.

В конце года авторы популярного проекта обнародуют рейтинг на YouTube-канале, за которым следят более полумиллиона человек. Церемонии награждения победителей, как таковой, не существует, поскольку TC Candler не имеет финансовой поддержки меценатов.

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Публикация от TC Candler (@tccandler)

В 2018 году самым красивым мужчиной назвали актера из "Игры престолов" Джейсона Момоа, а самой эффектной женщиной стала модель Тилан Блондо.

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