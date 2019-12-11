Меловин рассказал об ориентации и покупку презервативов

Певец поделился подробностями сексуальной жизни. Фото: Youtube

Певец MELOVIN рассказал о том, какую имеет ориентацию и как покупал презервативы.

Журналисты пообщались с парнем во время съемок новогоднего шоу "Привет, двадцатый!". Его покажут 31 декабря на телеканале "Украина".

По словам MELOVIN, покупать презервативы было очень волнительно.

"Захожу в магазин, и эта нелепая ситуация, когда не знаешь, как себя вести, и начинаешь вести себя как дурак. Купил себе какую-то шоколадку, пельмени, курицу, лапшу быстрого приготовления и надо было как-то незаметно под этот пакет подложить презервативы. Было очень страшно , но я это сделал. Меня так уважали все после этого ", - рассказал певец.

На вопрос, волнуют его слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации, ответил отрицательно.

"Да плевать абсолютно. Меня это вообще не смущает", - отметил музыкант.

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Участник от Украины на Евровидении-2018 певец Меловин сделать себе пирсинг носа. Процесс прокалывания части тела на лице артист снял и показал в жутком видео на своей странице в Instagram.