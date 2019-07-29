Меган Маркл стала редактором журнала Vogue

Герцогиня Сассекская Меган Маркл разработала обложку для сентябрьского номера глянцевого журнала British Vogue.
Результатами месячного труда жена принца Гарри решила поделиться на официальной странице королевской семьи в Instagram.
На протяжении лета герцогиня стала звездным редактором издания Vogue. Новую обложку экс-актриса украсила снимками 15 знаменитостей, которых Маркл выбрала самостоятельно.
В журнал попали модели Адво Или, Кристи Тарлингтон и Адут Акех, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Яра Шахиди, Сальма Хайек, Джейн Фонда.
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На обложке осталось одно свободное место. Таким образом, Меган хотела показать, что каждая читательница журнала может занять роль звезды в издании.
Принц Гарри помогал жене. Он взял эксклюзивные комментарии у британского приматолога, этолога и антрополога Джейн Гудолл.
Также в новом выпуске Vogue напечатают интервью Меган Маркл с Мишель Обамой.
"Быть приглашенным редактором Vogue - это очень полезный и познавательный опыт. Я погрузилась в этот процесс, работая в течение месяцев. И теперь я счастлива, что могу поделиться с вами тем, что мы создали. Огромное спасибо всем друзьям, которые поддержали меня в этом начинании, потратив свое время и энергию, чтобы помочь наполнить эти страницы. Отдельная благодарность Эдварду Еннинфулю (главный редактор британского Vogue. - Gazeta.ua) за эту прекрасную возможность!" - подписала публикацию Маркл.
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Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно впервые стали родителями, планируют создать большую семью и родить еще одного ребенка.
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