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среда, 19 февраля 2020 13:59

Меган Маркл пригласили свидетельствовать на свадьбе Дженнифер Лопес

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Меган Маркл пригласили свидетельствовать на свадьбе Дженнифер Лопес
Меган попросила Дженнифер и гостей вечера подписать соглашение о неразглашении информации в случае, если Маркл согласится стать подружкой невесты Фото: Love Radio

В марте 2019 года после 2-летнего знакомства спортсмен Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес. Дженнифер и Алекс планируют сыграть свадьбу этим летом. Свадьба состоится в Доминиканской Республике, где спортсмен вырос.

Согласно источнику из близкого окружения Джей Ло, подружкой звездной невесты может Меган Маркл. Об этом сообщает издание New Weekly. Джей Ло попросила об этом Меган, когда они встречались на недавней вечеринке в Майами, пишет РБК-Украина.

"Меган была потрясена, но сказала, что для нее это будет большая честь", - пишет источник New Weekly.

По словам инсайдеров, Дженнифер даже задумывается о том, чтобы слегка повторить свадебное платье Меган Маркл.

"Они хотят арендовать частный остров для свадьбы. Дженнифер также хотела бы повторить платье Меган. Она хочет что-то простое, элегантное и изящное".

Меган попросила Дженнифер и гостей вечера подписать соглашение о неразглашении информации в случае, если Маркл согласится стать подружкой невесты. Гости праздника должны обязаться не фотографировать Маркл.

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"Дженнифер ответила, что если Меган согласится стать ее подружкой, то она готова выполнить любой ее запрос", - сообщает инсайдер.

Во время этой беседы Лопес предложила Маркл свою помощь, если и захочет "вернуться в Голливуд". Якобы Джей Ло может привлечь актрису в своих будущих кинопроектах.

После отказа от своих королевских полномочий на Меган Маркл и принца Гарри обрушился шквал критики общественности.

Впрочем, решение герцогов вызвало восхищение определенных звезд. Мадонна публично предложила супругам помощь, заверив, что они могут воспользоваться ее квартирой в Нью-Йорке.

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