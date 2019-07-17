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среда, 17 июля 2019 13:12

Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка
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Герцоги Сассекские планируют второго ребенка в 2020 году
Фото: www.dailymail.co.uk
Герцоги Сассекские планируют второго ребенка в 2020 году
Герцоги Сассекские планируют второго ребенка в 2020 году

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно впервые стали родителями, планируют создать большую семью.

Королевская чета хочет, чтобы в их сына Арчи были братья и сестры, сообщило издание The Daily Mail.

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"Близкие к паре источники рассказали, что Меган и Гарри планируют второго ребенка в 2020-м", - прокомментировала королевская корреспондентка Кэти Николл.

Фанаты монаршей семьи начали делать ставки на сайте Coral, которые предполагают, когда будет известно и второй беременности Маркл.

Недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила сеть выбором наряда на европейскую премьеру анимационного фильма "Король Лев".

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