Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка

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Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно впервые стали родителями, планируют создать большую семью.

Королевская чета хочет, чтобы в их сына Арчи были братья и сестры, сообщило издание The Daily Mail.

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"Близкие к паре источники рассказали, что Меган и Гарри планируют второго ребенка в 2020-м", - прокомментировала королевская корреспондентка Кэти Николл.

Фанаты монаршей семьи начали делать ставки на сайте Coral, которые предполагают, когда будет известно и второй беременности Маркл.

Недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила сеть выбором наряда на европейскую премьеру анимационного фильма "Король Лев".