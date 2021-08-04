Меган Маркл - 40: чем поражает жена принца Гарри

Автор: instagram.com/marklemeganoffical 4 августа Меган Маркл празднует свое 40-летие

Сегодня, 4 августа, жене принца Гарри герцогине Сассекской Меган Маркл исполнилось 40 лет. До того как она стала членом королевской семьи, Маркл занималась актерской карьерой. У супругов Гарри и Меган двое детей.

Интересные факты из жизни Меган Маркл читайте в материале Gazeta.ua.

Королевское корни

Мать Меган - афроамериканка, ее предки происходят из Африки и были рабами на хлопковых плантациях южных американских штатов. Отец герцогини имеет голландское и ирландское происхождение, его предки происходят из Германии и Швейцарии. По данным американского исследователя Гэри Бойда Робертса, Меган является прямым потомком короля Англии Эдуарда III - сына короля Эдуарда II из династии Плантагенетов и Изабеллы Французской, дочери короля Франции Филиппа IV Красивого из династии Капетингов, прямого потомка короля Франции Генриха I и королевы Франции Анны Ярославны, дочери великого князя киевского Ярослава Мудрого.

Автор: instagram.com/marklemeganoffical По данным американского исследователя Гэри Бойда Робертса, Меган является прямым потомком короля Англии Эдуарда III.

Итак, Гарри и Меган - родственники в 17-м поколении.

Актерская карьера

2002-го Меган дебютировала в сериале "Общая больница". Также работала фотомоделью и играла в эпизодических ролях в сериалах "CSI: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Граница" и "Касл". Самая известная ее роль - Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". Кроме того, сыграла в фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы".

Личная жизнь

В 2011 году Меган вышла замуж за кинопродюсера Тревора Енджелсона. Но уже через два года пара развелась.

В конце 2016-го стало известно об отношениях Меган с принцем Гарри. А уже в 2017 году королевский наследник сделал предложение девушке. 6 марта 2018-го в часовне Сент-Джеймского дворца Меган Маркл прошла обряд крещения и конфирмации. Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Автор: instagram.comtheroyalfamily Свадебные фото Меган и Гарри очень романтичные. На невесте было сказочная платье от Givenchy.

6 мая 2019-го у супругов родился сын, которого назвали Арчи Маунтбэттен-Виндзор. А 4 июня этого года Гарри и Меган стали родителями во второй раз: в них родилась дочь Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор.

Автор: instagram.comtheroyalfamily 6 мая 2019-му Гарри и Меган впервые стали родителями. Уже через два дня они представили новорожденного Арчи Гаррисона королевской семье.

Скандальное заявление

В прошлом году герцог и герцогиня Сассекские сделали неожиданное заявление для дворца и королевы Елизаветы II. Гарри и Меган сообщили, что хотят покинуть Великобританию, сложить с себя все королевские полномочия и стать полностью финансово независимыми. Супруги переехали в Канаду, а затем в США.

Интересы и предпочтения

Меган обожает пионы. Мать ее до сих пор называет цветком.

Маркл признавалась, что ее любимый город - Париж. Столица Франции привлекает Маган вкусной едой, языком, стилем и внутренним шиком парижанок.

Автор: instagram.com/marklemeganoffical Меган Маркл признавалась, что ее любимый город - Париж. Столица Франции привлекает Маган вкусной едой, языком, стилем.

Именинница любит собак. До переезда в Лондон в Маркл было две любимца из приюта - метис лабрадора Богарта и бигль Гая.

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В январе 2020-го принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили об отказе от исполнения королевских обязанностей. Они основали благотворительный фонд, запустили несколько проектов на телевидении. Также получают большие гонорары за интервью американским изданиям. В одном из последних - ведущей Опре Уинфри - Меган рассказала, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Призналась, что тогда думала о суициде.