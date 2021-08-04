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Меган Маркл - 40: чем поражает жена принца Гарри
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Автор: instagram.com/marklemeganoffical
  4 августа Меган Маркл празднует свое 40-летие
4 августа Меган Маркл празднует свое 40-летие

Сегодня, 4 августа, жене принца Гарри герцогине Сассекской Меган Маркл исполнилось 40 лет. До того как она стала членом королевской семьи, Маркл занималась актерской карьерой. У супругов Гарри и Меган двое детей.

Интересные факты из жизни Меган Маркл читайте в материале Gazeta.ua.

Королевское корни

Мать Меган - афроамериканка, ее предки происходят из Африки и были рабами на хлопковых плантациях южных американских штатов. Отец герцогини имеет голландское и ирландское происхождение, его предки происходят из Германии и Швейцарии. По данным американского исследователя Гэри Бойда Робертса, Меган является прямым потомком короля Англии Эдуарда III - сына короля Эдуарда II из династии Плантагенетов и Изабеллы Французской, дочери короля Франции Филиппа IV Красивого из династии Капетингов, прямого потомка короля Франции Генриха I и королевы Франции Анны Ярославны, дочери великого князя киевского Ярослава Мудрого.

Автор: instagram.com/marklemeganoffical
  По данным американского исследователя Гэри Бойда Робертса, Меган является прямым потомком короля Англии Эдуарда III.
По данным американского исследователя Гэри Бойда Робертса, Меган является прямым потомком короля Англии Эдуарда III.

Итак, Гарри и Меган - родственники в 17-м поколении.

Актерская карьера

2002-го Меган дебютировала в сериале "Общая больница". Также работала фотомоделью и играла в эпизодических ролях в сериалах "CSI: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Граница" и "Касл". Самая известная ее роль - Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". Кроме того, сыграла в фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы".

Личная жизнь

В 2011 году Меган вышла замуж за кинопродюсера Тревора Енджелсона. Но уже через два года пара развелась.

В конце 2016-го стало известно об отношениях Меган с принцем Гарри. А уже в 2017 году королевский наследник сделал предложение девушке. 6 марта 2018-го в часовне Сент-Джеймского дворца Меган Маркл прошла обряд крещения и конфирмации. Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Автор: instagram.comtheroyalfamily
  Свадебные фото Меган и Гарри очень романтичные. На невесте было сказочная платье от Givenchy.
Свадебные фото Меган и Гарри очень романтичные. На невесте было сказочная платье от Givenchy.

6 мая 2019-го у супругов родился сын, которого назвали Арчи Маунтбэттен-Виндзор. А 4 июня этого года Гарри и Меган стали родителями во второй раз: в них родилась дочь Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор.

Автор: instagram.comtheroyalfamily
  6 мая 2019-му Гарри и Меган впервые стали родителями. Уже через два дня они представили новорожденного Арчи Гаррисона королевской семье.
6 мая 2019-му Гарри и Меган впервые стали родителями. Уже через два дня они представили новорожденного Арчи Гаррисона королевской семье.

Скандальное заявление

В прошлом году герцог и герцогиня Сассекские сделали неожиданное заявление для дворца и королевы Елизаветы II. Гарри и Меган сообщили, что хотят покинуть Великобританию, сложить с себя все королевские полномочия и стать полностью финансово независимыми. Супруги переехали в Канаду, а затем в США.

Интересы и предпочтения

Меган обожает пионы. Мать ее до сих пор называет цветком.

Маркл признавалась, что ее любимый город - Париж. Столица Франции привлекает Маган вкусной едой, языком, стилем и внутренним шиком парижанок.

Автор: instagram.com/marklemeganoffical
  Меган Маркл признавалась, что ее любимый город - Париж. Столица Франции привлекает Маган вкусной едой, языком, стилем.
Меган Маркл признавалась, что ее любимый город - Париж. Столица Франции привлекает Маган вкусной едой, языком, стилем.

Именинница любит собак. До переезда в Лондон в Маркл было две любимца из приюта - метис лабрадора Богарта и бигль Гая.

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В январе 2020-го принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили об отказе от исполнения королевских обязанностей. Они основали благотворительный фонд, запустили несколько проектов на телевидении. Также получают большие гонорары за интервью американским изданиям. В одном из последних - ведущей Опре Уинфри - Меган рассказала, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Призналась, что тогда думала о суициде.

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