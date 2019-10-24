Мечты фанатов сбылись: Тина Кароль и Дан Балан сойдутся вместе

В воскресенье, 27 октября, на шоу "Танцы со звездами" певица Тина Кароль споет в дуэте с Даном Баланом.

Артист будет встречать участников перед выходом на паркет в "Голден руме".

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Кароль и Балан были судьями на проекте "Голос страны" и вызвали много обсуждений зрителей. Фанаты предполагали, что у певцов роман.

Автор: Пресс-служба 1+1 Тина Кароль и Дан Балан на репитиции к прямому эфиру "Танцев со звездами".

Артисты вместе исполнят лирическую композицию "Дороги", которую Дан Балан специально написал для дуэта с Тиной.

Балан и Кароль не только споют, но и впервые будут танцевать вальс на паркете.

Интересно, что певец уже готовит особый костюм для Хэллоуина на "Танцах со звездами" и превратится в графа Дракулу, а вот каким образом будет удивлять певица на этот раз - остается интригой.

Популярный украинский исполнитель Monatik сказал, что готов спеть на свадьбе своих коллег из вокальном шоу "Голос страны" Тины Кароль и Дана Балана.