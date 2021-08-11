"Мечтал стать футболистом" Иван Леньо отмечает 50-летие

Автор: Тарас Подолян 11 августа фронтмен группы Kozak System Иван Леньо отмечает свое 50-летие

Сегодня, 11 августа, празднует свое 50-летие украинский музыкант Иван Леньо. От 1996 года был участником рок-группы "Гайдамаки". 2012-го часть экс-музикантов "Гайдамаков" образовала группу Kozak System, стал ее вокалистом. Группа экспериментирует с различными стилями музыки. Записали пять альбомов.

Самые интересные высказывания музыканта, читайте в материале Gazeta.ua

Мечтал стать футболистом. Отец заставил вступить в музыкальное училище: "Хочу, чтобы ты был интеллигентным человеком, а не бегал по полю до 40 лет". Я не хотел туда, плакал под дверью. Первый академконцерт сдал хуже среди одногруппников. Сработали самоуважение, гордость и стыд перед родителями. Окончил училище с красным дипломом. И влюбился в музыку.

Рокеры - свободные люди, искатели, исследователи. Они создают и производят смыслы. "Попсары" в основном - конъюнктурщики, хотя есть и новаторы. В украинском вопросе проявилось истинное лицо каждой группы. Единицы сохранили лицо. Многим руки не подал бы.

Вокруг меня всегда собирается большое количество людей. Хватает энергии на всех. Я люблю людей. Разных.

В каждой семье рождается тот ребенок, на которого заслуживают родители. Никакой универсальной формулы воспитания быть не может. Детей надо только безусловно любить.

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Если присмотреться, то нос у меня асимметричный. Студентом был влюблен в замужнюю женщину. На дискотеке ее муж дал мне в нос. Правильно сделал. Я не имел права так себя вести. С тех пор мне удавалось обходить острые углы. Не бил никого, и меня не били.

Автор: Тарас Подолян Музыкант Иван Леньо в детстве мечтал стать футболистом

Пирсинг и татуировки - частично нарциссизм. У меня тоже. Но, кроме того, мои тату - это визуальное подтверждение внутренних убеждений. Некоторые связанные с украинской идентичностью, некоторые - эзотерические символы имеют для меня смысл. Рунами набил имя дочки.

Независимость моей страны - попытка реально оторваться от извечного врага Российской империи и самому хозяйничать в своем доме. Ее трудно осознать. Но я четко почувствовал момент, когда Украина может стать зависимой. Это ощущение пришло ко мне с Революцией Достоинства и началом войны на Донбассе. Тогда понял, что такое дружеские объятия империи, и как важно все же стать независимыми не только на бумаге. Наличие границы, наличие языка и, к сожалению, большое количество павших воинов за свободу в нашей стране являются символами независимости. Горжусь, что украинцы с невероятной волей и очень сильным ощущением своей идентичности готовы пойти на смерть за свою страну.

Группа "Вопли Видоплясова" выпустил клип на песню "Лазня". Видео появилось 19 января. В клипе, кроме музыкантов "ВВ", снялся также участник группы Kozak System Иван Леньо. Музыканты грелись в бане и ныряли в холодную воду.