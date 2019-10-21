Мать Заворотнюк заметили на кладбище

Мать Заворотнюк начала молиться за здоровье дочери. Фото: www.ntv.ru

Мать российской актрисы Анастасии Заворотнюк, Валентину Борисовну, заметили на Даниловском кладбище в Москве.

Информацию подтверждают многочисленные Telegram-каналы, в том числе Mash.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Липосакция или неудачная пластика: сеть не верит в болезнь Заворотнюк

Ранее семьи Заворотнюк советовали обратиться к святым и молиться за здоровье онкобольной звезды.

"Маму Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище, где упокоилась святая Матрона. Вероятно, женщина все же последовала совету поклонников таланта звездной дочери, и пошла просить святую о здоровье для Насти", - пишет Telegram канал Yobajur.

Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о состоянии его здоровья. Самочувствие звезды улучшилось.