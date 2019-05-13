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понедельник, 13 мая 2019 14:06

"Мать Наоми" - Кэмпбелл родила ребенка?

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&quot;Мать Наоми&quot; - Кэмпбелл родила ребенка?
Наоми Кэмпбелл удивила сеть новым снимком. Фото: @naomi

Американская модель Наоми Кэмпбелл заинтриговала подписчиков новым фото, которым поделилась в День матери.

На снимке держит новорожденного малыша, завернутого в белые пеленки.

Фотографию модель подписала только смайликами в виде сердец.

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Фолловеры терялись в догадках, чей это малыш и когда Наоми успела родить ребенка.

"Стоп, Наоми стала мамой?", "Она не рожала, наверное, это суррогатное материнство", "Как две капли воды", "Мать Наоми, малыш Кэмпбелл".

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Модель Наоми Кэмпбелл участвовала в пикантной топлес-съемке, в которой позировала с полуобнаженным репером.

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