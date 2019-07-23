Мать Леди гаги прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Бредли Купера

Мать американской певицы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала разрыв модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера.

Журналисты пытались взять у женщины интервью у парикмахерской, которой она владеет. Персонал настаивал не беспокоить Джерманотту, но согласился расспросить мать Гаги самостоятельно.

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У женщины спросили, как она относится к тому, что ее дочь Леди Гага разбила брак Шейк и Купера.

"Во всем виноваты мужчины", - неоднозначно ответила на вопрос Синтия.

Автор: www.obozrevatel.com Леди Гага с матерью Синтией Джерманотта

Недавно модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер разошлись. Пара не разглашали отношения публике. Ходили слухи, что причиной разрыва стала Леди Гага, с которой Купер сыграл в фильме "Звезда родилась". У пары есть общая дочь 2-летняя Лея где Сьен Шейк Купер.