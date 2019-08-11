"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини

Фото: @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова взбудоражила сеть снимками в сексуальных бикини.

Пляжные фото звезда опубликовала в Instagram.

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На фотографиях Полякова позировала в красном и черном микро-бикини. Купальники эффектно подчеркивали стройную и подтянутую фигуру 35-летней певицы.

Знаменитость обратилась к подписчиков за помощью.

"Красный или черный?", - спросила фолловеров Полякова.

Поклонники в миг отреагировали на новые соблазнительные снимки певицы.

"Мать 2 детей с идеальной фигурой", "снимки просто бомба", "идеальная фигура", "вы богиня, не могу отвести взгляд".

Недавно певица Оля Полякова ошеломила сеть снимками стройной фигуры в купальнике.