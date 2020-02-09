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воскресенье, 09 февраля 2020 13:05

MARUV с голой грудью позировала на четвереньках

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Певица MARUV поразила поклонников сексуальным образом.

На новом фото, которое опубликовала в Instagram, она позирует на столе в откровенном латексной платье с прозрачным лифом, который только прикрывает соски. Дополнила образ чулками и ботинками на высоких каблуках.

Автор: instagram.com/maruvofficial
  Певица MARUV поразила поклонников сексуальным образом
Певица MARUV поразила поклонников сексуальным образом

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В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами.

"Пахнет сексом", "Вот развратница!", "Красотка", "Пушка", - прокомментировали фото пользователи сети.

Недавно MARUV приняла участие в откровенной фотосессии. На фото женщина в черном бюстгальтере и ярко-красной шелковой комбинации. Она демонстрировала обнаженные ноги, приподнимая низ ночной рубашки, и подносила сигарету ко рту.

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