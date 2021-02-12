Маричка Падалко в эко-платье приняла участие в неделе моды

Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

Львовский дизайнер Maрия Старчак представила коллекцию из эко-одежды под названием Armor на Ukrainian Fashion Week. Ведущая Маричка Падалко появилась на подиуме в одном из ее образов.

Старчак назвала коллекцию "Манифест о соблюдении прав человека независимо от внешности, национальности или гендера". Концепция работы построена на следующих составляющих: техника апсайклинг (изготовление из старых вещей новые. - Gazeta.ua) и о правах человека и их равенство. Основой коллекции есть мужские пиджаки из секонд-хенда. Их переделали под платья, рубашки и топы. В таких нарядах появились на показе модели, среди которых были чемпионка мира по пара-каратэ Ульяна Пчелкина, актриса Татьяна Песик, креативный продюсер Алексей Гладушевский и ведущая канала "1+1" Маричка Падалко. Вместе с ними подиумом прошлись и те, кто сталкивается со стереотипами каждый день.

"Я привыкла в новостях быть очень зажатой в свои платья в прямом и переносном смысле этого слова, а здесь присутствует ощущение какой-то свободы. Отдельная уважение дизайнеру, что в эпоху погони за новыми вещами и низкой эко-ответственности, которая только просыпается, всю свою коллекцию Мария создала с бывшего в употреблении

гардероба", - отметила ведущая.

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Падалко вышла на подиум в мужском пиджаке, который переделан под платье.

Личность определяется не внешностью, а полученным опытом - таков главный месседж коллекции Armor дизайнера Марии Сторчак. Ее она представила на Украинской неделе моды.