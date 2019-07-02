Марго Робби - 29: показали самые "горячие" фото актрисы

Австралийская актриса и кинопродюсер Марго Робби сегодня, 2 июля, празднует день рождения. Знаменитости исполнилось 29 лет.
Свою карьеру в киноиндустрии звезда начала в 2007 году.
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Известность на родине ей принесла роль в фильме "Соседи", где она играла Донну Фридмен. За 12 лет актерской карьеры Марго сыграла в 28 фильмах.
Замужем за ассистентом режиссера Томом Экерли.
В честь дня рождения Марго Робби, Gazeta.ua предлагает пересмотреть самые "горячие" фото актрисы.
Киноактриса Марго Робби снялась для американского глянца. Звезда примерила разные образы - от кинодивы к серьезному мужчины в костюме для июльского журнала Vogue USA.
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