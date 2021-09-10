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пятница, 10 сентября 2021 15:09

Måneskin стали новым лицом Gucci
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Måneskin стали лицом новой рекламной кампании Gucci.
Фото: @maneskinofficial
Måneskin стали лицом новой рекламной кампании Gucci.
Måneskin стали лицом новой рекламной кампании Gucci.

Итальянская группа Måneskin, победившая на песенном конкурсе Евровидение-2021, стала лицом новой кампании Gucci.

Соответствующие фото опубликовали в Instagram.

Артисты снялись в откровенной фотосессии, где примеряли образы из коллекции Aria. Линейку посвятили 100-летию Gucci.

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Реклама отражает "революционный и радостный импульс эроса как творческой силы, лежащей в основе современной моды", отметили представители бренда.

Фотографы - Мерт Алас и Маркус Пигготт. Съемкой руководил креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

Måneskin появились в ярких костюмах с перьями и пайетками. Также для съемки выбрали полупрозрачные и кожаные наряды.

Благодаря победе коллектива Måneskin на песенном конкурсе Евровидение в Нидерландах солист итальянской группы 22-летний Давид Дамиано быстро стал чуть ли не секс-символом.

Вокруг него начали распространяться слухи о нетрадиционной ориентации и наркотиках, которые артист опроверг. Дамиано встречается с миланской моделью 25-летней Джорджией Солери. Утверждает, что их отношения серьезные и продолжаются почти четыре года.

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Дата
10
сентября

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