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понедельник, 31 мая 2021 18:24

MamaRika в леопардовом платье обдумала сексуальность беременности
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Артистка 32-летняя MamaRika рассказала, что считает беременных сексуальными. Она призналась, что ей нравятся изменения, которые происходят сейчас с ее телом.

Певица также поделилась пикантными фото. На снимках, опубликованных в Instagram, звезда позировала в леопардовом наряде.

Артистка MamaRika ждет первенца
Фото: instagram.com/mamarika_official
Артистка MamaRika ждет первенца
Артистка MamaRika ждет первенца
Артистка MamaRika ждет первенца
Артистка MamaRika ждет первенца

"Беременность - это сексуально? Хочу поднять эту тему, потому что мало кто в принципе решается говорить об этом. Я сейчас не о сексе во время беременности - здесь больше подошел бы заголовок: миф или реальность. Я об ощущениях и принятия себя. О том, что когда становятся на путь материнства, забывают о себе, закрываются, а еще хуже - социум вешает клеймо "ты же мать", - отметила она.

Исполнительница уверена, что беременная женщина или та, которая только что родила, - "супер хот".

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"Знаете, почему? Потому что я себе нравлюсь такой, в габаритах 100-100-100. Потому что каждая новая растяжка, родинка или лишний килограмм - это еще один повод посмотреть на себя заново и полюбить. Я никогда не чувствовала себя настолько женственной и сильной одновременно. Я на своем месте больше чем когда-либо. Мы даем жизнь, даем начало нового. У меня мурашки и до сих пор по коже, когда осознаю, что со мной происходит прямо сейчас и насколько это круто. И скажите нам после этого, что мы чего-то не можем, что мы не персонажи DC с приставкой Super?" - добавила звезда.

Певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, объявила, что скоро станет матерью. Она вместе с мужем 31-летним Сергеем Середой ждет первенца.

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31
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