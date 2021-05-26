MamaRika ошеломила новостью о беременности

Певица 32-летняя MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, объявила, что скоро станет матерью. Она вместе с мужем 31-летним Сергеем Середой ждет первенца.

Новостью звезда поделилась в Instagram. Она опубликовала нежное фото с любимым. На снимке можно разглядеть беременный живот артистки.

"Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой", - отметила певица.

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Артистка Анастасия Кочетова, у которой псевдоним MamaRika, приобрела популярность после участия в шоу "Фабрика звезд-3". В 19 лет она стала финалисткой талант-шоу под сценическим именем Эрика. В 2010-м подписала контракт с продюсером Сергеем Кузиным. Она сотрудничала с популярными в США оперным исполнителем Джорджем Комски и обладателями Grammy - Бобби Кэмпбеллом и Эндрю Капнером.

В начале апреля 2016 года прекратила сотрудничество с Кузиным и изменила псевдоним на MamaRika.

Певица Анастасия Кочетова и актер Сергей Середа вместе около шести лет, из которых более года - в браке.