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Макс Барских рассказал о первом поцелуе

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Макс Барских рассказал о первом поцелуе
Макс Барских рассказал о первом поцелуе Фото: канал "Україна"

Макс Барских во время праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа, раскрыл интересные подробности своей жизни и даже поделился очень личными воспоминаниями.

По словам артиста, первый поцелуй у него произошел в 14 лет.

"Это был французский поцелуй, это было очень необычное ощущение – чувствовать у себя во рту язык другого человека… Но мне понравился этот поцелуй и запомнился на всю жизнь", – признался Макс Барских в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

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А еще артист рассказал, как сделать так, чтобы поцелуи действительно приносили удовольствие:

"Самые приятные и действительно значимые поцелуи получаются, когда ты любишь человека. Так что целоваться нужно с любимыми!", – поделился артист за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

Кроме того, Макс признался, что иногда в его жизни случаются и курортные романы:

"Такое бывает, конечно. Но обычно это романы без продолжения. Дело не в том, что на курорте "повстречались и забыли", просто, к сожалению, тяжело поддерживать отношения на расстоянии. Сейчас я активно работаю и практически нигде не задерживаюсь дольше, чем пару дней – с таким режимом ни о какой личной жизни не может быть речи".

В грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" приняли участие самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы" и "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", Freedom-jazz, KADNAY. Режиссером стала Елена Коляденко, а ведущими – звезды канала "Украина" Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

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30
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