Макс Барских презентовал новый трек на "Танцах со звёздами"

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Певец Макс Барских стал хэдлайнером финального выпуска шоу "Танцы со звёздами". В эфире артист презентовал телевизионную премьеру своего нового хита "Лей, не жалей".

Вместе со своим балетом Барских воссоздал атмосферу нью-йоркского клуба Studio 54, перенеся зрителя со съемочного павильона на подмостки старого театра, расположенного на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея.

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"Лей, не жалей" - это гимн выходного дня. Когда каждый из нас может оторваться от земли и лететь навстречу сумасшедшему ритму и ярким огням. Меня очень вдохновляют легенды о Studio 54: денспол прощает грехи и дарит счастье здесь и сейчас. Этой ночью свою душу - лей, не жалей!" - прокомментировал певец.

Спустя 2 суток после релиза "Лей, не жалей" на цифровых площадках, лирик видео лид-сингла из альбома "1990" попал на первые строчки трендов YouTube Music Украины и России. Видео собрало миллион просмотров, а композиция стала фаворитом главных чартов Apple Music 5 стран: Украины, Беларуси, России, Латвии, Узбекистана. Также песня заняла лидирующие позиции iTunes 6 стран: Украина, Россия, Молдова, Израиль, ОАЭ и Беларусь.