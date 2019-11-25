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понедельник, 25 ноября 2019 13:04

Макс Барских презентовал новый трек на "Танцах со звёздами"
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Песня "Лей, не жалей" стала главным синглом нового альбома артиста "1990"
Фото: пресс-служба
Песня "Лей, не жалей" стала главным синглом нового альбома артиста "1990"
Песня "Лей, не жалей" стала главным синглом нового альбома артиста "1990"

Певец Макс Барских стал хэдлайнером финального выпуска шоу "Танцы со звёздами". В эфире артист презентовал телевизионную премьеру своего нового хита "Лей, не жалей".

Вместе со своим балетом Барских воссоздал атмосферу нью-йоркского клуба Studio 54, перенеся зрителя со съемочного павильона на подмостки старого театра, расположенного на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея.

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"Лей, не жалей" - это гимн выходного дня. Когда каждый из нас может оторваться от земли и лететь навстречу сумасшедшему ритму и ярким огням. Меня очень вдохновляют легенды о Studio 54: денспол прощает грехи и дарит счастье здесь и сейчас. Этой ночью свою душу - лей, не жалей!" - прокомментировал певец.

Спустя 2 суток после релиза "Лей, не жалей" на цифровых площадках, лирик видео лид-сингла из альбома "1990" попал на первые строчки трендов YouTube Music Украины и России. Видео собрало миллион просмотров, а композиция стала фаворитом главных чартов Apple Music 5 стран: Украины, Беларуси, России, Латвии, Узбекистана. Также песня заняла лидирующие позиции iTunes 6 стран: Украина, Россия, Молдова, Израиль, ОАЭ и Беларусь.

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