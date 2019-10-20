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воскресенье, 20 октября 2019 22:45

Макияж от визажиста Ким Кардашьян оценили в $400 тыс.
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Марио Дедиванович создал собственную технику "контуринг", которой пользуется Ким Кардашьян
Фото: Instagram
Марио Дедиванович создал собственную технику "контуринг", которой пользуется Ким Кардашьян
Марио Дедиванович создал собственную технику "контуринг", которой пользуется Ким Кардашьян

Звездный визажист 36-летний Марио Дедиванович, который работает с Ким Кардашьян, решил разыграть среди желающих свой уникальный мастер-класс. В пакет на двоих входит обучение от него, а также часовой макияж.

Уникальная возможность стоит $400 тыс. Процесс нанесения макияжа Марио запишет на видео и поделится им в Instagram. В сумму также входит проживание в гостинице, питание и рекомендации визажиста по косметике.

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$15 тыс. будут переданы в благотворительный фонд "The Heart of Neiman Marcus". Neiman Marcus - элитный интернет-магазин, который является партнером Дедивановича в проведении мастер-классов.

Обычные билеты на лекции персонального визажиста Кардашьян стоят от 250 до 750 долларов.

В сентябре Ким Кардашьян поразила сеть снимком без макияжа. Фото появилось на просторах Instagram.

Page Six
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