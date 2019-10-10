Майли Сайрус показала бойфренда, который навещает ее в больнице

Американская певица 26-летняя Майли Сайрус поделилась фотографиями из больницы после госпитализации с тонзиллитом. На снимках показала своего нового бойфренда, австралийского певца Коди Симпсона.

Фотографиями с музыкантом Сайрус поделилась в Instagram. На одном из снимков влюбленные лежат в больничной койке прижавшись. На другом - Майли лежит, окруженная лепестками красных роз.

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"Этот парень приехал в гости в госпиталь и спел сладкую песню, которую он написал именно для меня", - подписала фото певица.

В августе Майли Сайрус объявила о разводе с актером Лиамом Хемсвортом. С ним пробыла в браке 7 месяцев. Почти сразу после этого певицу сфотографировали за поцелуями с американской блогеркой.