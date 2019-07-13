Майли Сайрус и Дженнифер Энистон: кто из звезд отказывается иметь детей

Фото: Instagram

Американские звезды все чаще заявляют, что сознательно отказываются от детей. К их рядам присоединились певица Майли Сайрус, актрисы Дженнифер Энистон, Дженнифер Лоуренс и другие.

В недавнем интервью изданию Elle Сарус искренне призналась, почему не имеет материнских чувств. Главной мыслью стала идея того, что нужно бороться с традиционными ожиданиями от женщины продолжения рода.

"Ожидается, что планета будет заселена. И когда это не является частью нашего плана или нашей цели, существует столько осуждений и гнева, они пытаются вносить и изменять законы, чтобы заставить вас - даже если вы забеременели в жестокий способ", - сказала Майли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майли Сайрус сняла мать в эпатажном клипе

"Если вы не собираетесь рожать, люди сочувствуют вам, или называют бессердечной сукой, неспособной на любовь. Также перед нами предстают экологические проблемы. Мы ответственны за состояние Земли. Пока я не буду убеждена, что в водах будет рыба, я не буду перекладывать ответственность за решение проблем на другого человека".

Автор: Instagram С 2004 года Эллен находится в отношениях со звездой сериалов «McBeal» и «Arrested Development» Порше Росси

В 2015 году американская ведущая Эллен ДеДженерес рассказала, что тоже не собирается заводить детей со своей женой.

"Это огромная ответственность. А вдруг мне не понравится мой ребенок? Или он не будет таким умным или талантливым? Я буду его сравнивать с детьми, которые приходят на мое шоу, а они невероятные", - призналась ДеДженерес.

Недавно американская актриса и певица Майли Сайрус рассказала об интимных подробностях жизни с мужем Лиамом Хемсвортом и отметила, что ее привлекают женщины. Знаменитость дала откровенное интервью журналу Elle о сексуальной ориентации.