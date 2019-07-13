 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 333
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 513
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2664
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1134
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 684
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 342
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1818
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1584
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5446
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 936
Фото
Все фото
5
12
5
8
15
Майли Сайрус и Дженнифер Энистон: кто из звезд отказывается иметь детей
Майли Сайрус и Дженнифер Энистон: кто из звезд отказывается иметь детей
Кого из знаменитостей подозревают в нетрадиционной ориентации
Кого из знаменитостей подозревают в нетрадиционной ориентации
Мария Шарапова отдохнула на пляже после травмы запястья
Мария Шарапова отдохнула на пляже после травмы запястья
Миша Романова выступит на фестивале Лаймы Вайкуле
Миша Романова выступит на фестивале Лаймы Вайкуле
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Видео
Все видео
Брат за брата: назвали имя хедлайнера, который заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend
Брат за брата: назвали имя хедлайнера, который заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена" - Вакарчук презентовал сильную песню об Украине
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена" - Вакарчук презентовал сильную песню об Украине
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
Монатик спел с Данэлией Тулешовой на сцене "Голос. Дети"
Монатик спел с Данэлией Тулешовой на сцене "Голос. Дети"
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 333
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 684
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2511
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 306
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
воскресенье, 14 июля 2019 22:45

Майли Сайрус и Дженнифер Энистон: кто из звезд отказывается иметь детей
5

  Комментировать

В 2018 году Сайрус вышла замуж за актера Лиама Хемсворта
Фото: Instagram
Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс на тему детей заговорила в 2017 году, когда ее спросили об этом журналисты. «В 21 или 22 я думала: «Когда же я стану матерью». Но со временем это желание все ослабевало. Сейчас я думаю, что этого может и не произойти».
Актриса Дженнифер Энистон боится быть матерью. «Некоторые женщины строят всю жизнь, чтобы быть женами и иметь детей. Не знаю, подойдет ли мне это. Сегодня мы имеем необычные прорывы в медицине и науке, поэтому можем рассчитывать на появление детей тогда, когда будем по-настоящему готовы. Вы не должны быть женатыми или матерями, чтобы чувствовать себя полноценными».
Об отказе от детей несколько лет назад рассказала американская ведущая Опра Уинфри. Она имеет свою лидерскую программу для девушек в Южной Африке. «В моей программе побывало 172 девушек. 20 из них поступили в учебные заведения в США. Мой дом для них будто база. На меня давило общество, я должна жениться и иметь детей, но я никогда не буду жалеть по этому поводу, потому что почувствовала себя матерью детей всего мира. Не важно, ребенок вышел из твоего тела, или ты встретила его в 2, 10, 20 лет. Главное, чтобы любовь была настоящая».
С 2004 года Эллен находится в отношениях со звездой сериалов «McBeal» и «Arrested Development» Порше Росси

Американские звезды все чаще заявляют, что сознательно отказываются от детей. К их рядам присоединились певица Майли Сайрус, актрисы Дженнифер Энистон, Дженнифер Лоуренс и другие.

В недавнем интервью изданию Elle Сарус искренне призналась, почему не имеет материнских чувств. Главной мыслью стала идея того, что нужно бороться с традиционными ожиданиями от женщины продолжения рода.

"Ожидается, что планета будет заселена. И когда это не является частью нашего плана или нашей цели, существует столько осуждений и гнева, они пытаются вносить и изменять законы, чтобы заставить вас - даже если вы забеременели в жестокий способ", - сказала Майли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майли Сайрус сняла мать в эпатажном клипе

"Если вы не собираетесь рожать, люди сочувствуют вам, или называют бессердечной сукой, неспособной на любовь. Также перед нами предстают экологические проблемы. Мы ответственны за состояние Земли. Пока я не буду убеждена, что в водах будет рыба, я не буду перекладывать ответственность за решение проблем на другого человека".

Автор: Instagram
  С 2004 года Эллен находится в отношениях со звездой сериалов «McBeal» и «Arrested Development» Порше Росси
С 2004 года Эллен находится в отношениях со звездой сериалов «McBeal» и «Arrested Development» Порше Росси

В 2015 году американская ведущая Эллен ДеДженерес рассказала, что тоже не собирается заводить детей со своей женой.

"Это огромная ответственность. А вдруг мне не понравится мой ребенок? Или он не будет таким умным или талантливым? Я буду его сравнивать с детьми, которые приходят на мое шоу, а они невероятные", - призналась ДеДженерес.

Недавно американская актриса и певица Майли Сайрус рассказала об интимных подробностях жизни с мужем Лиамом Хемсвортом и отметила, что ее привлекают женщины. Знаменитость дала откровенное интервью журналу Elle о сексуальной ориентации.

People
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Майли Сайрус и Дженнифер Энистон: кто из звезд отказывается иметь детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Ее 13 романов об Анжелике перевели на 30 языков

"Теперь здесь танцуют": на месте разрушенной тюрьмы установили таблицу

Самое читаемое
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
15
 Просмотров: 30655
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 25669
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 8 Просмотров: 12789
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 11278
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 10692
Знаменитости
Кого из знаменитостей подозревают в нетрадиционной ориентации
Кого из знаменитостей подозревают в нетрадиционной ориентации
12
 Просмотров: 6381
Мария Шарапова отдохнула на пляже после травмы запястья
Мария Шарапова отдохнула на пляже после травмы запястья
5
 Просмотров: 2223
Миша Романова выступит на фестивале Лаймы Вайкуле
Миша Романова выступит на фестивале Лаймы Вайкуле
8
 Просмотров: 891
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
15
 Просмотров: 30655
Рэпера обвинили в растлении несовершеннолетних и распространении детской порнографии
Рэпера обвинили в растлении несовершеннолетних и распространении детской порнографии Просмотров: 306
Больше всего комментируют
17
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
9
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
8
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
7
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
Голосов: 36260
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua