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среда, 15 декабря 2021 12:58

Мадонна впервые за долгое время показала 21-летнего сына от звездного режиссера
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Американская певица 63-летняя Мадонна поделилась редкими кадрами с сыном 21-летним Рокко. Он является общим ребенком артистки и британского кинорежиссера 53-летнего Гая Ричи.

Звезда показала черно-белые фото, на которых крестник британского музыканта Стинга позирует в белой футболке и джинсах у машины, в InstaStories.

Сейчас Рокко живет с отцом в Лондоне.

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У американской артистки Мадонны есть сын от режиссера Гая Ричи. Звездные супруги стали родителями в 2000 году. А восемь лет спустя они развелись
Фото: Reuters
Певица впервые за долгое время показала 21-летнего сына в сети
Певица впервые за долгое время показала 21-летнего сына в сети
Певица впервые за долгое время показала 21-летнего сына в сети
Рокко позирует вместе со звездным отцом

Мадонна вышла замуж за Ричи в 2000 году. В том же году появился на свет Рокко. Незадолго до развода в 2008 году пара усыновила двоих детей из Африки.

СМИ ранее писали, что Мадонна и Рокко часто ссорились. Поэтому он блокировал звездную мать в соцсетях, а со временем и удалил свою страницу.

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