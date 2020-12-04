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пятница, 04 декабря 2020 14:34

Мадонна позировала в шляпах от украинского дизайнера

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Мадонна позировала в шляпах от украинского дизайнера
В коротком ролике певица танцует у дверей своего дома. Фото: кадр из ролика

Американская поп-звезда 62-летняя Мадонна показала видео в Instagram, на котором позирует в головных уборах украинского дизайнера Руслана Багинского.

В коротком ролике певица танцует у дверей своего дома в американском городе Беверли-Хиллз. Мадонна надела костюм Elsa Schiaparelli, бриллиантовые Гриллз Gabby Elan и 2 шляпы Руслана Багинского.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Дизайнер рассказал об истории сотрудничества с Мадонной в Facebook.

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"Летом 2018-го наш ассистент с чемоданом головных уборов полетел в Лиссабон, чтобы успеть на съемку Vogue Italia с Мадонной. Madame X стала неофициальным послом RB. У меня дома нет столько моих головных уборов, как у нее в Португалии. Сегодня произошел двойной удар: Мадонна запостила видео, в котором позирует сразу в 2 baker boy cap - одна из осенней коллекции, а 2-я - кастомная с вышитой кристаллами буквой M", - написал Багинский.

Американская певица 62-летняя Мадонна ностальгирует по детству. В Instagram артистка опубликовала детскую фотографию. На снимке маленькая звезда позирует рядом с мальчиком, дети искренне улыбаются. Юная Мадонна захватывает красивыми голубыми глазами и длинными ресницами, о чем ей и написали фанаты.

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