"Боже, какие глаза!" Мадонна очаровала своей детской фотографией

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1035
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1458
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 441
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 171
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 621
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 1080
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 504
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 522
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
5
5
6
8
Riya презентовала клип из своих домашних видео
Riya презентовала клип из своих домашних видео
Дуэйн Джонсон рассмешил фанатов конфузом на съемках
Дуэйн Джонсон рассмешил фанатов конфузом на съемках
Самая красивая женщина мира разделась ради пикантных кадров
Самая красивая женщина мира разделась ради пикантных кадров
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Видео
Все видео
Танцы со звездами: во время эфира Влада Яму забрала "скорая"
Танцы со звездами: во время эфира Влада Яму забрала "скорая"
Миллионы просмотров за несколько часов: вышел клип виртуальной группы
Миллионы просмотров за несколько часов: вышел клип виртуальной группы
На культутовий сцене: кто выступит в перерыве Супербоула 2021
На культутовий сцене: кто выступит в перерыве Супербоула 2021
Ирина Билык представила романтическую украиноязычную песню
Ирина Билык представила романтическую украиноязычную песню
Maruv жестко раскритиковали за кавер русской песни
Maruv жестко раскритиковали за кавер русской песни
Интервью
1/5
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 450
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
1 Просмотров: 252
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 738
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 396
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2124
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
1 Просмотров: 900
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
понедельник, 16 ноября 2020 23:46

"Боже, какие глаза!" Мадонна очаровала своей детской фотографией

  Комментировать
&quot;Боже, какие глаза!&quot; Мадонна очаровала своей детской фотографией
Так Мадонна выглядела в детстве. ФОТО: instagram.com/madonna

Похоже, американская певица 62-летняя Мадонна ностальгирует по детству. На своей странице в Instagram артистка опубликовала свою детскую фотографию.

На фото маленькая звезда позирует рядом с мальчиком, дети искренне улыбаются. Юная Мадонна захватывает красивыми голубыми глазами и длинными ресницами, о чем ей и написали фанаты: "Боже, какие глаза!", "Прекрасная маленькая девочка!", "Маленькая королева Мадонна".

Сама же певица подписала фото философским рассуждениям:

"Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды ..."

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Riya презентовала клип из своих домашних видео

Американская певица 62-летняя Мадонна перекрасила свой легендарный блонд на розовый цвет волос. Обновленный образ звезда продемонстрировала на своей странице в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Боже, какие глаза!" Мадонна очаровала своей детской фотографией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 32265
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 Просмотров: 14535
Хацкевич жестко наехал на Лукашенко
Хацкевич жестко наехал на Лукашенко Просмотров: 11018
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 9999
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
8
 Просмотров: 9702
Знаменитости
Riya презентовала клип из своих домашних видео
Riya презентовала клип из своих домашних видео
5
 Просмотров: 225
Дуэйн Джонсон рассмешил фанатов конфузом на съемках
Дуэйн Джонсон рассмешил фанатов конфузом на съемках
5
 Просмотров: 1359
Самая красивая женщина мира разделась ради пикантных кадров
Самая красивая женщина мира разделась ради пикантных кадров
5
 Просмотров: 6327
Танцы со звездами: во время эфира Влада Яму забрала "скорая"
Танцы со звездами: во время эфира Влада Яму забрала "скорая"
 Просмотров: 1881
Танцы со звездами 2020: кто вышел в полуфинал
Танцы со звездами 2020: кто вышел в полуфинал Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
6
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
4
Соратник Медведчука заболел Covid-19 и жалеет, что не кололся путинской вакциной
3
Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
3
Сами виноваты: оккупанты обвинили крымчан в "краже" воды
Голосов: 41871
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть