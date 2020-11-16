"Боже, какие глаза!" Мадонна очаровала своей детской фотографией

Так Мадонна выглядела в детстве. ФОТО: instagram.com/madonna

Похоже, американская певица 62-летняя Мадонна ностальгирует по детству. На своей странице в Instagram артистка опубликовала свою детскую фотографию.

На фото маленькая звезда позирует рядом с мальчиком, дети искренне улыбаются. Юная Мадонна захватывает красивыми голубыми глазами и длинными ресницами, о чем ей и написали фанаты: "Боже, какие глаза!", "Прекрасная маленькая девочка!", "Маленькая королева Мадонна".

Сама же певица подписала фото философским рассуждениям:

"Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды ..."

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Американская певица 62-летняя Мадонна перекрасила свой легендарный блонд на розовый цвет волос. Обновленный образ звезда продемонстрировала на своей странице в Instagram.