"Боже, какие глаза!" Мадонна очаровала своей детской фотографией

Похоже, американская певица 62-летняя Мадонна ностальгирует по детству. На своей странице в Instagram артистка опубликовала свою детскую фотографию.
На фото маленькая звезда позирует рядом с мальчиком, дети искренне улыбаются. Юная Мадонна захватывает красивыми голубыми глазами и длинными ресницами, о чем ей и написали фанаты: "Боже, какие глаза!", "Прекрасная маленькая девочка!", "Маленькая королева Мадонна".
Сама же певица подписала фото философским рассуждениям:
"Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды ..."
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Американская певица 62-летняя Мадонна перекрасила свой легендарный блонд на розовый цвет волос. Обновленный образ звезда продемонстрировала на своей странице в Instagram.
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