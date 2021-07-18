Мадонна показала фото с 27-летним бойфрендом

Американская поп-звезда Мадонна посетила светское мероприятие в компании своего бойфренда, 27-летнего танцовщика Ахламалика Уильямса.

Артистка побывала на вечеринке Secret Garden Party. Снимки оттуда она опубликовала в Instagram.

Для выхода в свет 62-летняя артистка выбрала роскошное обтягивающих платье, подчеркнула ее аппетитные формы.

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Бойфренд звезды был в водолазке темно-синего цвета и черных джинсах.

Мадонна и Ахламалик Уильямс познакомились шесть лет назад. Тогда певица проводила кастинг танцоров для своего шоу Rebel Heart и отобрала Ахламалика среди тысячи претендентов лично.

В отношениях влюбленные находятся три года. Уильямс хорошо знает семью звезды и часто проводит время с ее детьми.