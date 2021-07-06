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вторник, 06 июля 2021 14:50

M1 прокомментировал снятие каминг-аута Melovin из эфира

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M1 прокомментировал снятие каминг-аута Melovin из эфира
Пилотные выпуски нового шоу M1 с Melovin уже в работе. Фото: facebook.com/bighousemelovin

Телеканал М1 не транслировал каминг-аут певца Melovin во время выступления на музыкальном фестивале Atlas Weekend, поскольку его признание заведомо не утвердили в сценическом плане концерта и телеэфира.

На канале не знали о планах артиста, пишет "Детектор медиа". Полную версию выступления артиста пообещали сегодня же выложить на официальной странице М1 в YouTube.

"М1 поддерживает любые человеческие свободы и права. В данном случае речь идет сугубо о профессиональном подходе со стороны команды исполнителя. Сценический план формируется и утверждается заранее. Таким образом мы формируем ежесекундный график прямого эфира, который включает в себя как непосредственно эфир, так и выход в рекламные блоки. Это означает, что все постановки артистов во время съемки концертных выступлений обсуждаются их менеджментом с телеканалом заранее. Представители менеджмента Melovin в полной мере не поставили в известность о своих планах, предоставив информацию лишь о пиротехническое шоу. После него заранее запланировали включение из backstage-зоны", – рассказали на канале.

Там добавили, что в новом сезоне готовят проект с Melovin. Пилотные выпуски нового шоу уже в работе.

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Певец 24-летний Константин Бочаров, также известный как Melovin, признался, что он нетрадиционной ориентации. 5 июля на сцене Atlas Weekend артист поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем развернул радужный флаг ЛГБТ. Телеканал M1 вырезал этот момент из трансляции, на что Melovin пожаловался в Facebook.

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