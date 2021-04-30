Любимая Роналду взволновала горячим фото

Фото: instagram.com/georginagio

Любимая форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась со своими подписчикам в Instagram откровенной фотографией.

Модель позирует в бикини с раскраской зебры, которая является символом туринского клуба. Таким образом Джорджина решила поддержать клуб, за который выступает Роналду. И, конечно, девушка похвасталась соблазнительными формами и красивым загаром.

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает совместную дочь Алану Мартину, которая родилась в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей (Криштиану-младшего, Еву и Матео).

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В ноябре 2019 Криштиану Роналду и Джорджина Родригес расписались в Марокко. Церемония бракосочетания прошла тайно и была закрытой для общественности.