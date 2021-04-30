 
Ексклюзивы
1/5
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 171
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1485
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 504
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 630
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 747
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2 Просмотров: 207
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 153
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Просмотров: 855
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 837
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Просмотров: 270
Фото
Все фото
4
5
9
7
5
Любимая Роналду взволновала горячим фото
Любимая Роналду взволновала горячим фото
Кароль, Билык и Slavia: кто еще из украинских исполнительниц незамужние
Кароль, Билык и Slavia: кто еще из украинских исполнительниц незамужние
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
Праздник ассоциируется с битвой яиц, запахом огурцов и колбасы - как украинские артисты празднуют Пасху
Праздник ассоциируется с битвой яиц, запахом огурцов и колбасы - как украинские артисты празднуют Пасху
Новая &quot;Холостячка&quot;: интересные факты из личной жизни и карьеры Златы Огневич
Новая "Холостячка": интересные факты из личной жизни и карьеры Златы Огневич
Видео
Все видео
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Интервью
1/5
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 279
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1485
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 630
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 747
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
Просмотров: 819
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 270
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
пятница, 30 апреля 2021 23:46

Любимая Роналду взволновала горячим фото
4

  Комментировать

Любимая Роналду Джорджина Родригес поражает поклонников фотографиями в купальниках
Фото: instagram.com/georginagio
Любимая Роналду Джорджина Родригес поражает поклонников фотографиями в купальниках
Любимая Роналду Джорджина Родригес поражает поклонников фотографиями в купальниках
Любимая Роналду Джорджина Родригес поражает поклонников фотографиями в купальниках

Любимая форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась со своими подписчикам в Instagram откровенной фотографией.

Модель позирует в бикини с раскраской зебры, которая является символом туринского клуба. Таким образом Джорджина решила поддержать клуб, за который выступает Роналду. И, конечно, девушка похвасталась соблазнительными формами и красивым загаром.

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает совместную дочь Алану Мартину, которая родилась в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей (Криштиану-младшего, Еву и Матео).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кароль, Билык и Slavia: кто еще из украинских исполнительниц незамужние

В ноябре 2019 Криштиану Роналду и Джорджина Родригес расписались в Марокко. Церемония бракосочетания прошла тайно и была закрытой для общественности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Любимая Роналду взволновала горячим фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 67747
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 19143
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 15363
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 14769
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 14292
Знаменитости
Кароль, Билык и Slavia: кто еще из украинских исполнительниц незамужние
Кароль, Билык и Slavia: кто еще из украинских исполнительниц незамужние
5
 Просмотров: 612
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
9
 Просмотров: 3718
Даша Астафьева сделала укол импровизатору
Даша Астафьева сделала укол импровизатору Просмотров: 90
Праздник ассоциируется с битвой яиц, запахом огурцов и колбасы - как украинские артисты празднуют Пасху
Праздник ассоциируется с битвой яиц, запахом огурцов и колбасы - как украинские артисты празднуют Пасху
7
 Просмотров: 144
Новая "Холостячка": интересные факты из личной жизни и карьеры Златы Огневич
Новая "Холостячка": интересные факты из личной жизни и карьеры Златы Огневич
5
 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
6
Антоненко выпустили из-под стражи
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
Голосов: 42977
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть