Любимая интернет-звезда обнажилась для мужского глянца

Элеонора "Леле" Понс, которая в 2016-м году получила награду People's Choice Award в номинации Любимая интернет-звезда, обнажилась для GQ Mexico.

Звезда позировала топлес для фотографа Грега Лотуса.

Элеонора Понс американская интернет-знаменитость венесуэльского происхождения, наиболее известная своими 6-ти секундными видео на сервисе Vine. Еще в 2016-м году Понс достигла 8,4 млрд повторов на Vine, что делает её самым просматриваемым пользователем на данном сервисе. Также у звезды 29 млн подписчиков в instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде

Понс часто смеется над собой и своими близкими. Девушка делает забавные фотосессии, не боясь предстать в антигламурных образах.