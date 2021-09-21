Любимая Илона Маска призналась, что сын не называет ее матерью

Канадская исполнительница Grimes, у которой романтические отношения с миллиардером и изобретателем Илоном Маском, удивила признанием об общем сыне.

Артистка поделилась подробностями из личной жизни. Клєр Буше (настоящее имя певицы. - Gazeta.ua) рассказала Vogue, что X Æ A-12 (Икс Эш Эй Твелв) не называет ее матерью.

"Рождение ребенка было для меня большим возрождением. Как в художественном плане. Быть матерью странно. Почему-то я не отождествляю себя с этим словом. Что еще странно: Икс называет меня Клєр, но не говорит "мать". Что не так? Возможно, чувствует мое отвращение к этому слову", - прокомментировала любимая Маска.

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Фото: instagram.com/grimes

5 мая 2020-го Маск и Клэр Буше, которая выступает как певица под псевдонимом Grimes, объявили о рождении мальчика. Пара назвала ребенка X Æ A-12. Имя было частично навеяно песней из последнего ее альбома - 4ÆM. Имя не соответствовало законам штата Калифорния, запрещающие индо-арабские цифры в именах. Чтобы соответствовать закону, пара назвала малыша X AE A-XII. Маск в отношениях с Буше с 2018-го.