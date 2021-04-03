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суббота, 03 апреля 2021 17:57

"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине

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&quot;Лучше сдохнуть в России, чем в Украине&quot; - звезда сериала &quot;Школа&quot; о новой и старой родине
Василенко не реагирует на критиков, потому как считает их тупыми. Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Отечественная модель и звезда сериала "Школа" Лиза Василенко, решив продолжить карьеру в Москве, заявила, что ей будет приятнее умереть в России, чем на родине.

"Пожалуй, моей крайней точкой был Киев. Но когда я попала в Москву, то поняла, что это, конечно, небо и земля… В Украине нечего делать, а там — много возможностей… Если случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том, что лучше сдохнуть здесь, чем в Украине", — сказала актриса в интервью, фрагменты которого опубликовал в Facebook Анатолий Штефан.

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Актриса не собирается платить будущим успехом из-за войны, которую развязала Россия в Украине.

"Если Украина с Россией сру*ся", то "почему-то приплетают к этому других людей, не имеющих к конфликту никакого отношения?!" - не понимает звезда.

Василенко призналась, что считает тупыми тех, кто ставит ей в вину решение "променять страну".

Народная артистка Украины София Ротару выступила на российском ежегодном фестивале в Москве. Артистка прилетела в российскую столицу по приглашению Игоря Крутого.

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